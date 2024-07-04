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Комитет ВР одобрил ко второму чтению повышение акцизов на топливо: когда заработают

Четверг, 4 июля 2024, 14:28 - Артур Крыжный
 
Ярослав Железняк

Комитет ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на топливо №11256-2.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"По факту оставили версию, которая была у правительства к первому чтению. Так вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028-го не 277 евро, а 250 евро останавливается)", - говорится в сообщении.

Он добавил, что по замыслу закон вступает в силу с 01 сентября 2024 года.

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Напомним:

Вероятная дата поднятия акцизов на топливо в Украине - 1 сентября.

Верховная Рада приняла законопроект №3356-д об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

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Верховная Рада приняла за основу проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Экономическая правда.

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