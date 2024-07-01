Акцизи на пальне, імовірно, зростуть з 1 вересня - експерт
Ймовірна дата підняття акцизів на пальне в Україні - 1 вересня.
Таку думку висловив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.
"Тепер орієнтовна дата запровадження нових акцизів – 1 вересня", - заявив він.
Основна причина відтермінування, на переконання експерта, відсутність єдиної позиції стосовно розміру акцизної ставки на скраплений газ.
"Отже, вже згаяно 2 місяці й 12 млрд грн бюджетних надходжень від нових акцизів", - додав експерт.
Нагадаємо:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3356-д щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.
Економічна правда.