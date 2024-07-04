Apple по требованию Роскомнадзора начала удалять VPN-сервисы в России

Американская корпорация Apple по требованию Роскомнадзора РФ удалила из российского магазина AppStore несколько VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок.

Об этом сообщает российское The Moscow Times.

Так, из доступа исчезли приложения по меньшей мере четырех сервисов: Proton VPN, Red Shield VPN, Nord VPN и Le VPN.

Сервисы Red Shield VPN и Le VPN опубликовали сообщения, которые они получили от Apple. В них говорится о том, что приложения были удалены из AppStore по требованию Роскомнадзора. При этом российское ведомство утверждало, что они содержат "незаконный в России контент".

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В Apple предложили разработчикам самостоятельно связаться с Роскомнадзором и уточнить причины. Представители Red Shield рекомендовали пользователям для установки приложения и получения обновлений сменить страну Apple ID. Блокировки VPN-сервисов в России начались до войны в Украине, но после этого стали происходить чаще.

В августе и сентябре прошлого года Роскомнадзор провел две волны массовых блокировок VPN-сервисов. Они коснулись протоколов WireGuard, OpenVPN и IPSec.

В октябре 2023 года директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев сообщил, что за два года было заблокировано 167 "вредных" VPN-сервисов и 84 приложения.

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Напомним:

Российский орган цензуры Роскомнадзор собирается начать вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта.

Операторы связи по запросу российского органа цензуры "Роскомнадзор" блокируют в среднем около 300 тысяч "серых" сим-карт в неделю.

Экономическая правда.