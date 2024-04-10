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У Росії для блокування сайтів почнуть використовувати ШІ

Середа, 10 квітня 2024, 17:57 - Анастасія Жарикова

Російський орган цензури Роскомнагляд збирається почати вести реєстр забороненої інформації із застосуванням штучного інтелекту.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Видання ознайомилось з новою версією паспорта програми цифрової трансформації Роскомнагляду. Згідно з документом, відомство планує з 2024 року формувати та вести реєстр заблокованих сайтів із застосуванням ШІ. У 2023 році, виходячи з даних паспорта, реєстр заборонених сайтів вівся без застосування ШІ.

Інформаційна системи моніторингу інтернет-ресурсів ІС МІР, як випливає з тендерної документації від 2021 року, призначена для відстеження текстів із забороненою інформацією, їх класифікації за характером (нейтральна, негативна чи позитивна думка автора) та пошуку передруків. 

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Торік підвідомчий Роскомнагляду ФГУП "Головний радіочастотний центр" оголошував тендер на інтеграцію ІС МІР з іншими системами, у тому числі з ІС "Окулус", призначеною для пошуку зображень та символів.

У 2023 році Роскомнагляд виявляв незаконний контент в інтернеті через три години після публікації. 2024 року показник планується скоротити до двох годин, а за підсумками 2026 року — до однієї.

Також служба планує підвищити ефективність роботи: зокрема, знизити показник помилково виявлених ознак порушень у ЗМІ з 20% у 2023 році до 10% у 2026 році. 

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Нагадуємо:

У листопаді повідомлялось, що Росія готує власну стратегію розвитку штучного інтелекту, щоб не дозволити Заходу  розвивати монополію у цій сфері. 

Росія штучний інтелект
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