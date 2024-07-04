Япония столкнется с нехваткой почти миллиона работников в 2040 году

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Япония столкнется с нехваткой почти одного миллиона иностранных работников в 2040 году, если правительство хочет достичь своих целей экономического роста, поскольку население сокращается.

Об этом сообщает пресс-служба Nikkei Asia.

В сообщении говорится, что согласно исследованию Японского агентства международного сотрудничества (JICA), в 2040 году в Японии будет работать 5,91 миллиона иностранцев.

Это почти на миллион меньше иностранной рабочей силы, необходимой для поддержания целевого среднегодового роста экономики в 1,24 %.

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Разрыв между спросом и предложением иностранной рабочей силы увеличился более чем вдвое по сравнению с предыдущей оценкой JICA в 2022 году после того, как исследователи обновили данные, чтобы учесть медленнее, чем ожидалось, экономический рост в странах эмиграции, таких как Вьетнам, Мьянма и Камбоджа.

Иностранные работники имеют решающее значение для экономики Японии, поскольку они помогают восполнить серьезную нехватку рабочей силы из-за быстрого старения и резкого падения рождаемости.

За последние 15 лет количество иностранных работников в Японии выросло более чем в четыре раза до 2,05 млн, или примерно 3% всей рабочей силы, по состоянию на октябрь 2023 года.

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Сообщается, что правительство расширило разрешение на получение рабочей визы для ряда профессиональных секторов и квалифицированных работ.

Но с препятствиями, включая ослабление иены, традиционно низкие зарплаты и проблемы с правами человека, Япония должна наращивать свои усилия, чтобы оставаться конкурентоспособной в глобальной гонке за талантами, считают эксперты.

Напомним:

Йена упала до самого низкого уровня с 1986 года по отношению к доллару, сохраняя бдительность валютных рынков относительно любых признаков вмешательства со стороны японских властей, чтобы повысить курс валюты.

За последнее десятилетие расходы иностранных посетителей Японии выросли в пять раз и стали второй по величине категорией экспорта Японии, обогнав электронику и сталь.