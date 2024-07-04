Автомобили Tesla впервые оказались в списке государственных закупок Китая

Бестселлер Tesla Model Y был включен в список электрических и гибридных моделей, которые местные органы власти в Китае могут приобрести в качестве служебных автомобилей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это первый случай, когда автомобили Tesla были включены в список государственных закупок в Китае. Правительство восточной провинции Цзянсу опубликовало 56 партий новых энергетических транспортных средств для использования в качестве служебных автомобилей партийными, правительственными и общественными организациями.

Кроме Model Y, произведенной на шанхайском заводе Tesla, и XC40 Volvo Cars, остальные 54 партии были электромобилями и гибридами китайского производства.

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Volvo Cars принадлежит китайскому автопроизводителю Zhejiang Geely Holding Group. Ни правительство, ни китайские СМИ не уточнили, сколько автомобилей Model Y может приобрести правительство провинции Цзянсу.

Автомобили Tesla были запрещены к поставке на некоторые правительственные и военные объекты в Китае.

Напомним:

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Поставки автомобилей Tesla Model 3 и Model Y с завода в Китае снизились на 24,2% в июне 2024 года.

В июньском квартале поставки упали на 3,7%, и это первый случай, когда ведущий производитель электромобилей продемонстрирует два квартала падения подряд.

Экономическая правда.