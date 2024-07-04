Энергетики рассказали, в какие часы четверга будут отключать больше всего потребителей

До 13:00 четверга энергетики будут применять 2 очереди графиков отключения, затем, до 23:00, - 3 очереди.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"4 июля облэнерго применяют 2 очереди графиков почасовых отключений до 13:00. С 13:00 и до 23:00 будут действовать 3 очереди отключений", - говорится в сообщении.

Информацию о том, какой у вас график почасовых отключений можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго в вашей области и г. Киеве и на их площадках в соцсетях.

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Справка. Очередь - это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей. Сколько очередей засовывать во всех регионах одновременно - определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго", для компенсации дефицита энергии в системе. Какова продолжительность очереди, какую очередь отключать именно сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.

Напомним:

В четверг 4 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

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Экономическая правда.