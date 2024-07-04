Росіяни вночі вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині

Під час нічної атаки російський дрон влучив в енергетичний об’єкт на Чернігівщині.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"На жаль, ворожий шахед влучив в один з обʼєктів області", - повідомив він.

На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням.

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Нагадаємо:

У четвер 4 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

В ніч на 4 липня російські окупанти атакували 22-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", захисникам вдалося збити 21 ворожий дрон.

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Економічна правда.