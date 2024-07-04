Росіяни вночі вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині
Четвер, 4 липня 2024, 08:45 -
Під час нічної атаки російський дрон влучив в енергетичний об’єкт на Чернігівщині.
Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
"На жаль, ворожий шахед влучив в один з обʼєктів області", - повідомив він.
На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням.
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Нагадаємо:
У четвер 4 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.
В ніч на 4 липня російські окупанти атакували 22-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", захисникам вдалося збити 21 ворожий дрон.
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Економічна правда.
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