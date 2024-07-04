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В УЗ сказали, сколько потеряет бизнес от новых тарифов на перевозки, а компания - заработает

Четверг, 4 июля 2024, 10:57 - Артур Крыжный

"Укрзализныця" до конца года получит до 4 миллиардов гривен от внедрения новых тарифов на перевозку грузов.

Об этом рассказал глава УЗ Евгений Лященко в интервью Forbes.

"В зависимости от того, когда решение примут, около 3-4 млрд грн до конца года", - заявил он.

При этом для бизнеса расходы суммарно могут вырасти где-то на 7%.

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По словам Лященко, компания уже подала соответственно предложение по "гармонизации тарифов" и ожидает его одобрения.

Напомним:

"Укрзализныця" изменит время открытия онлайн-продаж билетов на международные поезда, чтобы уменьшить нагрузку на свое мобильное приложение.

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"Укрзализныця" инвестирует €215 млн в газовые электростанции общей мощностью 250 МВт.

Экономическая правда.

Укрзализныця железная дорога логистика транспорт тарифы
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