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Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Херсонский арбуз".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Географическое название будут носить бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического региона на территории Скадовского, Херсонского, Каховского районов Херсонской области.

"Регистрация Херсонского арбуза как географического указания является важным событием для нашего аграрного сектора. Арбуз, выращенный на песчаных почвах Таврического региона, получил признание за свою уникальность и стал символом устойчивости и преданности украинских фермеров", - отмечается в сообщении.

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В Минэкономики напомнили, что географическое указание предоставляет производителям дополнительные преимущества, повышая их конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках.

Местные общины получат дополнительные налоговые поступления, что будет способствовать экономическому развитию региона. Для потребителей это гарантия высокого качества и безопасности продукции.

Заявку на регистрацию географического указания подал общественный союз "Ассоциация производителей херсонского арбуза".

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Справка. Географическое указание - название или обозначение, которые идентифицируют товар как происходящий из определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением

Напомним:

Роспатент выдал свидетельство об "исключительном праве" на бренд "Мелитопольская черешня" в пользу оккупационной администрации временно оккупированных территорий Украины.

В 2020 году в Украине завершилась регистрация продукта с историческим географическим происхождением - "Мелитопольской черешни"

Экономическая правда.