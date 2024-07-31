"Новая почта" увеличила выручку на 20%, но прибыль упала

"Новая почта" увеличила неконсолидированный чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20,1% - до 20,12 млрд грн, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 38,1% - до 1,49 млрд грн.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно данным неконсолидированной отчетности, опубликованным в системе раскрытия информации НКЦБФР в среду, валовая прибыль компании в первом полугодии 2024 года выросла на 9,5% - до 3,87 млрд грн.

Отмечается, что прибыль от операционной деятельности "Новой почты" за отчетный период уменьшилась на 8,7% - до 1,68 млрд грн.

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Согласно неконсолидированной отчетности, "Новая почта" в 2023 году увеличила чистую прибыль на 85,7% - до 3 млрд 967,2 млн грн, ее выручка выросла на 54% - до 36,47 млрд грн.

Справка. "Новая почта" является крупнейшим логистическим оператором Украины. С начала 2024 года и до конца июля компания расширила сеть в стране с 26,6 тыс. до 30,1 тыс. точек: до 12,1 тыс. отделений и 18 тыс. почтоматов.

Напомним:

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Компания "Нова Пошта" с начала 2024 года расширила сеть в Украине на 13,2% с 26,6 тыс до 30,1 тыс точек сервиса.

Новая почта вышла на рынок 14 страны мира - Франции и открыла свое сотое отделение за рубежом - в курортном городе Ницца

Экономическая правда.