"Нова Пошта" вийшла на ринок Франції, відкривши відділення у Ніцці

"Нова пошта"

Нова пошта вийшла на ринок 14 країни світу - Франції та відкрила своє соте відділення закордоном - у курортному місті Ніцца.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відділення у Ніцці працюватиме за адресою 27 Avenue Notre Dame, 06000. У ньому клієнти зможуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення Нової пошти.

"У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах — Лілль, Тулуза та Бордо", – повідомляє Володимир Поперешнюк, співвласник групи компаній NOVA.

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Час доставки посилок в Україну становитиме від 5 днів. Вартість доставки з України у відділення у Франції складатиме:

документи до 1 кг — 900 грн;

посилки до 2 кг – 950 грн;

посилки до 10 кг – 1500 грн;

посилки до 30 кг – 2500 грн;

вантаж понад 30 кг – 100 грн за кожний кілограм.

Як повідомляє компанія, кур’єрська доставка працюватиме по всій країні. Викликати кур’єра клієнти можуть через діджітал-інструменти: сайт, бізнес-кабінет та мобільний додаток.

Партнером компанії в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 тисяч пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції.

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Нагадаємо:

Компанія "Нова Пошта" з початку 2024 року розширила мережу в Україні на 13,2% з 26,6 тис до 30,1 тис точок сервісу.

"Нову Пошту" визнано поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.

Економічна правда