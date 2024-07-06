Всі розділи
Укр / Рус

"Нова Пошта" вийшла на ринок Франції, відкривши відділення у Ніцці

Субота, 6 липня 2024, 15:45 - Володимир Тунік-Фриз
 
"Нова пошта"

Нова пошта вийшла на ринок 14 країни світу - Франції та відкрила своє соте відділення закордоном - у курортному місті Ніцца.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відділення у Ніцці працюватиме за адресою 27 Avenue Notre Dame, 06000. У ньому клієнти зможуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення Нової пошти.

"У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах — Лілль, Тулуза та Бордо", – повідомляє Володимир Поперешнюк, співвласник групи компаній NOVA.

Реклама:

Час доставки посилок в Україну становитиме від 5 днів. Вартість доставки з України у відділення у Франції складатиме:

  • документи до 1 кг — 900 грн;
  • посилки до 2 кг – 950  грн;
  • посилки до 10 кг – 1500  грн;
  • посилки до 30 кг – 2500 грн;
  • вантаж понад 30  кг – 100 грн за кожний кілограм.

Як повідомляє компанія, кур’єрська доставка працюватиме по всій країні. Викликати кур’єра клієнти можуть через діджітал-інструменти: сайт, бізнес-кабінет та мобільний додаток. 

Партнером компанії в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 тисяч пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції. 

Реклама:

Нагадаємо:

Компанія "Нова Пошта" з початку 2024 року розширила мережу в Україні на 13,2% з 26,6 тис до 30,1 тис точок сервісу.

"Нову Пошту" визнано поштовим оператором року за версією щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award.

Економічна правда

Нова пошта компанії Франція ЄС
Реклама:
Матеріали за темою
Влучання у харківський термінал "Нової пошти": посилки будуть відшкодовані 30 червня 2024, 18:54
КАби влучили в термінал "Нової пошти" в Харкові: є загиблий і 9 поранених 30 червня 2024, 18:28
За 2024 рік "Нова Пошта" розширила мережу в Україні на 13,2% до 30 тисяч точок 28 червня 2024, 15:04
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті