Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Аркада"

Ликвидация банка "Аркада" продолжалась четыре года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает Liga.net.

В Единый госреестр юрлиц внесена запись о прекращении регистрации банка "Аркада" как юридического лица, и, соответственно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован.

Отмечается, что банк "Аркада" был создан в 1993 году, специализировался на кредитовании строительства. Владельцем 74% банка был Константин Паливода.

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НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным в августе 2020 года. Решение принято в связи с потерей банком основного актива - здания главного офиса и земельного участка. В результате нормативный капитал банка уменьшился до одной трети минимального установленного уровня.

После решения Нацбанка в МВД заявили о фактах хищения 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка "Аркада".

В сентябре 2020 года НБУ решил ликвидировать банк "Аркада", а Паливода получил подозрение в выводе 50 млн грн из банка. В феврале 2021 года ему сообщили о новом подозрении в выводе еще 22 млн грн.

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Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует через 30 дней прекратить выплаты гарантированных сумм вкладчикам АО АКБ "Аркада".

Уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физлиц на ликвидацию АО АКБ "АРКАДА" завершило удовлетворение кредиторских требований, внесенных в реестр акцептованных требований кредиторов "Аркады".