Зеленский подписал закон, который позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет правительству приостановить выплаты по госдолгу до октября в случае необходимости.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно карточке, законопроект 24 июля был направлен в Офис президента и 31 июля он вернулся в парламент уже с подписью Зеленского.

Закон дает право правительству временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости до 1 октября 2024 года.

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Также позволяет правительству взять гарантированный государством долг бывшего "Укравтодора" в "периметр" государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн и проценты).

Напомним:

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту предоставить право правительству приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до завершения переговоров о реструктуризации.

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Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.

Экономическая правда.