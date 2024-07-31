Покупатели авто будут дополнительно платить до 280 тысяч с новым налогом - эксперт

Если в Украине введут военный сбор в 15% при первой регистрации автомобилей, то покупателям новых машин придется дополнительно платить 180-280 тысяч грн.

Такой прогноз сделала директор дилерской сети "Автотрейдинг Атолл Групп" Галина Шипулова, сообщил AUTO-Consulting.

Так, по ее расчетам, сейчас при покупке авто среднего класса потребитель платит при регистрации от 30 до 80 тысяч гривен налогов и сборов. После введения новых налогов эта сумма возрастет до 180-280 тысяч гривен.

Учитывая тенденцию общего ухудшения благосостояния населения, это может привести к падению продаж в 3 раза, или даже больше, пишет издание.

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В то же время бренд-директор Volvo в Украине Артем Ткаченко ожидает, что регистрации сократятся на 35%, потому что мало кто захочет платить дополнительные средства за регистрацию легковых авто.

Напомним:

Намерение правительства обложить автомобилистов 15% военного сбора при первой регистрации авто может привести к обвалу объемов продаж на авторынке и привести к потере целых сетей официальных автодилеров.

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Инициатива правительства о введении 15% военного сбора при покупке нового авто вызвала небывалый ажиотаж на авторынке.

Экономическая правда.