Компания в Испании получила рекордный штраф за монополию на рынке

Доля рынка, которая принадлежала Booking.com в Испании за последние пять лет составляла от 70% до 90%, за что она получила штраф на сотни миллионов евро.

Об этом сообщает Euractiv.

Испанский антимонопольный орган (CNMC) оштрафовал онлайн-турагентство Booking.com на 413 млн евро за злоупотребление монопольным положением в течение последних пяти лет.

Отмечается, что это самый большой штраф, который был когда-либо наложен в Испании за нарушение антимонопольного законодательства.

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"Из-за лучшего позиционирования отелей с большим количеством бронирований на Booking.com другие онлайн-агентства не смогли выйти на рынок или расшириться", -- говорится в заявлении CNMC.

По данным CNMC, доля рынка Booking.com в Испании, второй по посещаемости страны мира после Франции, в последние пять лет составляла от 70% до 90%.

Сообщается, что Booking.com является доминирующим игроком в Европе с долей рынка более 60%.

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В мае Европейский Союз включил Booking.com в список крупных цифровых компаний, на которых распространяются более жесткие правила конкуренции. В Брюсселе заявили, что более жесткое регулирование Booking.com будет означать, что отдыхающие "начнут получать выгоду от большего выбора", а у отелей "будет больше возможностей для бизнеса".

Напомним:

В компании по онлайн бронированию жилья Booking.com утверждают, что из-за искусственного интеллекта (ИИ) количество мошенничеств выросло ориентировочно от 500 до 900%.

Такие гиганты как X (бывший Twitter), компания владелец Tik-tok ByteDance, Booking.com могут попасть в список компаний, которые подпадут под новые правила конкуренции.