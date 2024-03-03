Нові жорсткі правила ЄС можуть торкнутись X, Tik-tok та Booking.com
Такі гіганти як X (колишній Twitter), компанія власник Tik-tok ByteDance, Booking.com можуть потрапити до списку компаній, які підпадуть під нові правила конкуренції.
Про це повідомляє Reuters.
Новий закон ЄС про цифрові ринки (DMA) визначає компанії з більш ніж 45 мільйонами щомісячних активних користувачів і ринковою капіталізацією 75 мільярдів євро (81 мільярд доларів США) як "воротарів", що надають основні послуги платформи для бізнес-користувачів.
Починаючи з 7 березня, такі компанії зобов'язані забезпечити взаємодію своїх додатків для обміну повідомленнями з конкурентами та дозволити користувачам вирішувати, які програми попередньо встановлювати на своїх пристроях, серед інших зобов'язань.
Їм не дозволяється надавати перевагу власним сервісам над сервісами конкурентів або перешкоджати користувачам видаляти попередньо встановлене програмне забезпечення чи додатки.
Компанія ByteDance була названа "воротарем" у липні минулого року, але TikTok оскаржив це рішення у другому найвищому суді Європи.
Booking.com заявив, що очікує потрапити до групи "воротарів" цього року завдяки збільшенню кількості користувачів.
Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta та Microsoft були визначені як "воротарі" минулого року.
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Європейська комісія має намір накласти штраф на технологічного гіганта Apple за монопольну поведінку на ринку стрімінгової музики за скаргою Spotify.