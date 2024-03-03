Нові жорсткі правила ЄС можуть торкнутись X, Tik-tok та Booking.com

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Такі гіганти як X (колишній Twitter), компанія власник Tik-tok ByteDance, Booking.com можуть потрапити до списку компаній, які підпадуть під нові правила конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

Новий закон ЄС про цифрові ринки (DMA) визначає компанії з більш ніж 45 мільйонами щомісячних активних користувачів і ринковою капіталізацією 75 мільярдів євро (81 мільярд доларів США) як "воротарів", що надають основні послуги платформи для бізнес-користувачів.

Починаючи з 7 березня, такі компанії зобов'язані забезпечити взаємодію своїх додатків для обміну повідомленнями з конкурентами та дозволити користувачам вирішувати, які програми попередньо встановлювати на своїх пристроях, серед інших зобов'язань.

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Їм не дозволяється надавати перевагу власним сервісам над сервісами конкурентів або перешкоджати користувачам видаляти попередньо встановлене програмне забезпечення чи додатки.

Компанія ByteDance була названа "воротарем" у липні минулого року, але TikTok оскаржив це рішення у другому найвищому суді Європи.

Booking.com заявив, що очікує потрапити до групи "воротарів" цього року завдяки збільшенню кількості користувачів.

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Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta та Microsoft були визначені як "воротарі" минулого року.

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Європейська комісія має намір накласти штраф на технологічного гіганта Apple за монопольну поведінку на ринку стрімінгової музики за скаргою Spotify.