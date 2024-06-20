Кількість шахрайств при оренді житла зросла на майже 900% - Booking

В компанії з онлайн бронювання житла Booking.com стверджують, що через штучний інтелект (ШІ) кількість шахрайств зросла орієнтовно від 500 до 900%.

Про це повідомляє BBC.

Керівник відділу інтернет-безпеки компанії Марні Вілкінг заявила, що за останні 18 місяців кількість шахрайств зросла від 500 до 900%.

Компанія попереджає, що вибух шахрайства у сфері подорожей був спричинений бурхливим розвитком ШІ.

Реклама:

"Звичайно, ми стикалися з фішингом, коли у людей обманом виманювали їх фінансові дані, з самого початку існування електронної пошти, але значне зростання почалося після запуску ChatGPT", — прокоментувала Вілкінг.

Зазначається, що шахраї часто обирають такі сайти, як Booking.com та Airbnb, оскільки вони дозволяють людям розміщувати інформацію про власне житло.

Шахраї імітують справжні оголошення, при чому ШІ робить їх складнішими для виявлення, оскільки він може генерувати реалістичні зображення і набагато точніший текст, причому кількома мовами.

Реклама:

Та штучний інтелект також допомагає боротися з даною проблемою.

"Ми створили моделі штучного інтелекту, щоб виявляти такі оголошення та або блокувати їхнє потрапляння на сайт, або видаляти ще до того, як вони будуть заброньовані", – додала пані Вілкінг.

Щоб уникнути обману в компанії радять уважно обирати оголошення, перевіряти правильність контактної інформації, а також бронювати одразу пакетні тури.

Нагадаємо:

Акції Booking Holdings падають на тлі невтішного прогнозу щодо туристичних бронювань

Такі гіганти як X (колишній Twitter), компанія власник Tik-tok ByteDance, Booking.com можуть потрапити до списку компаній, які підпадуть під нові правила конкуренції.