Все разделы
Укр / Рус

Шмыгаль назвал причины улучшения ситуации со светом

Вторник, 30 июля 2024, 16:24 - Артур Крыжный

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Но мы продолжаем подготовку к осенне-зимнему периоду и развитие альтернативных источников генерации", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что по программам поддержки развития распределенной генерации есть первые кредитования бизнеса и физических лиц.

Реклама:

"Наблюдаем устойчивый спрос на льготное кредитование, как со стороны малых и средних предпринимателей, так и со стороны домохозяйств", - добавил чиновник.

Напомним:

В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

Реклама:

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
Реклама:
Материалы по теме
ООН и Германия предоставили 17 генераторов украинским производителям: желающих в разы больше 30 июля 2024, 15:55
Правительство уволило заместителя министра энергетики и главу Госэнергонадзора 30 июля 2024, 14:24
Российский дрон повредил подстанцию в Днепропетровской области 30 июля 2024, 12:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте