Шмыгаль назвал причины улучшения ситуации со светом

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Но мы продолжаем подготовку к осенне-зимнему периоду и развитие альтернативных источников генерации", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что по программам поддержки развития распределенной генерации есть первые кредитования бизнеса и физических лиц.

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"Наблюдаем устойчивый спрос на льготное кредитование, как со стороны малых и средних предпринимателей, так и со стороны домохозяйств", - добавил чиновник.

Напомним:

В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером, и перенести его в день.

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При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Экономическая правда.