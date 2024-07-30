Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей из-за проблемы с капотом

Tesla делает крупнейший с декабря отзыв авто в США из-за незакрывающегося капота.

Об этом сообщает Reuters.

Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в США из-за проблемы с незапертым капотом.

Отмечается, что Национальная администрация безопасности дорожного движения США заявила, что незапертый капот может полностью открыться и перекрыть водителю обзор, что повышает риск аварии.

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Компания Tesla начала разворачивать беспроводное обновление программного обеспечения, чтобы исправить эту проблему. Обновленное программное обеспечение обнаруживает открытый капот и предупреждает водителей о ситуации.

По словам Tesla, бракованные автомобили были оснащены защелкой капота, произведенной в Китае компанией Magna Closures Co Ltd.

Сообщается, что это самый большой отзыв Tesla с декабря, когда компания объявила об отзыве 2,03 миллиона американских автомобилей - или почти всех своих автомобилей на дорогах США на то время - с целью установления новых мер предосторожности в системе автопилота.

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Напомним:

Tesla Inc. сообщила об очередном квартале неутешительных прибылей и подтвердила, что долгожданная презентация автономных такси была отложена, что поставило под угрозу бешеный рост акций автопроизводителя.

В Киеве старые электромобили Tesla превращают в источники питания для домов и бизнеса: ответ на постоянные отключения электроэнергии, вызванные российскими атаками на энергетическую систему Украины.