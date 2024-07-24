Прибуток Tesla впав через затримку з презентацією роботаксі

Tesla Inc. повідомила про черговий квартал невтішних прибутків і підтвердила, що довгоочікувана презентація автономних таксі була відкладена, що поставило під загрозу шалений ріст акцій автовиробника.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Генеральний директор Ілон Маск відклав демонстрацію прототипів роботаксі приблизно на два місяці до жовтня. Акції Tesla впали на 8,7% після закриття торгів у вівторок.

Тепер Tesla представить роботаксі 10 жовтня, і показані автомобілі будуть лише прототипами. Більш доступні моделі, які могли б пожвавити продажі, підуть у виробництво не раніше першої половини наступного року.

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Запланований завод у Мексиці на паузі до закінчення президентських виборів у США в листопаді, а людиноподібний робот, який, за прогнозами Маска, підніме вартість Tesla до небес, не почне продаватися до 2026 року.

Таке поєднання відтермінувань залишає інвесторів у вичікувальній позиції на тлі падіння обсягів виробництва і продажів автомобілів Tesla.

Найбільший у світі продавець електромобілів з акумуляторними батареями значно відстає від темпів 1,8 мільйона поставок минулого року і підтвердив, що зростання обсягів буде "значно нижчим" у 2024 році.

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"Вся ця історія про те, що ще попереду", - сказав Джин Мюнстер, керуючий партнер Deepwater Asset Management.

Економічна правда.