Українці знімають батареї з Tesla, щоб заживити будинки світлом - Financial Times

У Києві старі електромобілі Tesla перетворюють на джерела живлення для будинків та бізнесу: відповідь на постійні відключення електроенергії, спричинені російськими атаками на енергетичну систему України.

Про це пише газета Financial Times.

Підприємець Олександр Бенца, який раніше займався імпортом та ремонтом пошкоджених Tesla, тепер перепрофілював свій бізнес. Він разом з командою розбирає старі електромобілі та перетворює їх акумулятори на автономні системи живлення.

"Стара Tesla, включаючи вартість доставки, коштуватиме майже 10 000 доларів. А ви можете перетворити її на 12 батарей, а також продати запчастини", - каже він. Він назвав свій бренд "Українські автономні системи".

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Кожна така система може забезпечити електроенергією звичайну квартиру на 10 годин, що є критично важливим під час тривалих відключень світла. Частину систем Бенца продає армії без націнки, решта продається цивільним.

Попит на такі системи стрімко зростає, особливо з наближенням зими, коли очікуються ще більші проблеми з електропостачанням.

"Те, що ми бачимо зараз, - це лише маленька, маленька, маленька частинка. Те, що ми побачимо взимку, буде дуже великою проблемою", - сказав Бенца.

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Аналітики прогнозують, що перебої зі світлом триватимуть до завершення війни, оскільки відновлення енергетичної інфраструктури не встигає за темпами руйнувань.

Економічна правда.