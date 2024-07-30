Правительство уволило заместителя министра энергетики и главу Госэнергонадзора

5 лет назад Киевсовет определил, в каких коммунальных предприятиях должны обязательно быть наблюдательные советы. Почему до сих пор не создано ни одного? (укр)

Виктория Пташник депутат Киевсовета, народный депутат 8-го созыва Верховной Рады