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Правительство уволило заместителя министра энергетики и главу Госэнергонадзора

Вторник, 30 июля 2024, 14:24 - Артур Крыжный

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко с должности.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, решением правительства были уволены:

  • Власенко Юрий Николаевич с должности первого заместителя министра энергетики Украины;
  • Слободяна Руслана Александровича с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Возложено исполнение обязанностей:

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  • Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Замулко Анатолия Игоревича;

Напомним:

С 25 июля на должность генерального директора филиала ОП "Южноукраинская АЭС" переведен Вячеслав Стоянов.

Сергей Лагно стал временно исполняющим обязанности главы "Укргаздобычи".  

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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