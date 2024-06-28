Назначен новый глава "Укргаздобычи"
Пятница, 28 июня 2024, 12:53 -
Сергей Лагно стал временно исполняющим обязанности главы "Укргаздобычи".
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Такое решение приняли наблюдательный совет и правление НАК "Нафтогаз Украины".
"Сергей Лагно - специалист с почти 20-летним опытом работы в добыче углеводородов. Имеет два высших технических образования по специальностям - "Оборудование нефтяных и газовых промыслов" и "Добыча нефти и газа", - рассказали в прес-службе.
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Лагно занимал должность главного инженера АО "Укргаздобыча".
Напомним:
Накануне Наблюдательный совет "Нафтогаза" уволил уже бывшего главу "Укргаздобычи" Олега Толмачева.
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25 июня он написал заявление об увольнении, которое согласовало правление компании.
Экономическая правда
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