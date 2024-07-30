В России хотят легализовать криптовалюту для обхода санкций

Ожидается, что новые законы о криптовалюте вступят в силу в РФ с 1 сентября.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Россия стремится легализовать криптовалюту, поскольку компании испытывают все больше трудностей в осуществлении международных платежей из-за угрозы вторичных санкций.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации майнинга криптовалют. Во вторник, 30 июля, депутаты продолжат рассмотрение этого законопроекта и еще одного законопроекта о криптовалютах.

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Ожидается, что законопроекты быстро получат одобрение сенаторов в Совете Федерации, а затем будут подписаны президентом Владимиром Путиным и вступят в силу 1 сентября.

Сообщается, что криптовалюты могут помочь России обойти западные санкции.

Хотя использование цифровой валюты для платежей в настоящее время запрещено в России, Путин в этом месяце призвал правительство "не упустить момент" в регулировании этого метода внутри страны и в зарубежных сделках.

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Он заявил чиновникам, что криптовалюты "все шире используются в мире как средство платежа в международных расчетах".

1 января 2021 года в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты, запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг, но допускает использование в качестве объекта инвестирования.

В январе 2022 года Центробанк РФ предлагал полностью запретить использование и создание криптовалют, утверждая, что они представляют серьезную угрозу финансовой стабильности и экономической безопасности.

Напомним:

Дума может принять законопроект о регулировании добычи криптовалют в России до конца этой недели.

Новые предприятия, жилые кварталы столкнутся с перебоями поставок электричества, если свободные мощности системы заберут фермы, которые майнят криптовалюту.

Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.