У Росії може настати дефіцит електроенергії через майнінг криптовалют - Путін

Нові підприємства, житлові квартали зіткнуться з перебоями поставок електрики, якщо вільні потужності системи заберуть ферми, які майнять криптовалюту.

Про це повідомляє російське РИА "Новости".

"Тут потрібно прийняти правильні своєчасні рішення, зокрема системні, на рівні федерального закону. Уже давав доручення врегулювати майнінг цифрових валют у Росії, включно з питаннями оподаткування цієї діяльності та тарифними рішеннями", – сказав Путін.

Повідомляється, що він також зазначив, що якщо не буде вільної потужності, якщо її заберуть майнінгові ферми, то нові підприємства, житлові квартали, соціальні об'єкти зіткнуться з перебоями поставок, з нестачею електроенергії.

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При цьому перспективні інвестиційні та інфраструктурні проєкти будуть поставлені на паузу.

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Окупаційна влада Севастополя з 17 липня запровадила в місті графіки вимкнення електрики − світло відключатимуть кожні 2 години, загалом 12 годин на добу.

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