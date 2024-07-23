В Росії обмежать видобуток криптовалюти через проблеми з електроенергією

Дума може ухвалити законопроєкт про регулювання видобутку криптовалют у Росії до кінця цього тижня.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Законопроєкт про майнінг підготувала група депутатів на чолі з головою думського комітету з фінансового ринку Анатолієм Аксаковим ще в листопаді 2022 року. Однак до його розгляду Держдума вирішила приступити тільки після вимоги Володимира Путіна врегулювати майнінг цифрових валют у Росії.

Зокрема, Путін звинуватив майнерів у дефіциті електроенергії в деяких російських регіонах.

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Повідомляється, що згідно із законопроєктом, добувати криптовалюту в Росії зможуть тільки занесені до спеціально створеного реєстру російські юридичні особи та індивідуальні підприємці.

Громадянам дозволять добувати криптовалюти без включення до реєстру, якщо вони не перевищуватимуть встановлені урядом ліміти енергоспоживання. Також ініціатива передбачає створення окремого реєстру операторів майнінгової інфраструктури.

Зазначається, що законопроєкт дозволить уряду встановлювати заборону або обмеження на вчинення правочинів із криптовалютою, а також заборону здійснювати майнінг в окремих суб'єктах Росії або на окремих територіях.

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Крім цього, законодавча ініціатива передбачає заборону в Росії реклами і пропозицій у будь-якій іншій формі необмеженому колу осіб цифрових валют, а також послуг майнінгу, майнінгових компаній, криптобірж і криптообмінників.

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Нові підприємства, житлові квартали зіткнуться з перебоями поставок електрики, якщо вільні потужності системи заберуть ферми, які майнять криптовалюту.