Минфин готов к дискуссии в Верховной Раде по форматам повышения налогов

Министерство финансов готово к дискуссии в парламенте по возможным форматам повышения налогов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

"Честно скажу - ситуация критическая. Для нас остается актуальным обеспечение сектора безопасности и обороны. Способы мы предложили, можно дискутировать", - заявил он.

Марченко хотел бы, чтобы эта дискуссия была очень короткой и эффективной, потому что времени для затягивания нет.

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Он добавил, что по поводу НДС была длительная дискуссия и увеличение ставки автоматически повлияло бы на стоимость реализуемых товаров.

"Я надеюсь, что после вынужденного перерыва парламент быстро примет необходимые решения", - отметил министр, добавив, что правительство готово искать компромиссные решения, чтобы получить 226 голосов.

Напомним:

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Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.

Министр финансов считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему завоза товаров.

Министерство финансов признает риск увеличения теневой экономики в связи с повышением налогов, но надеется, что бизнес сделает правильный выбор.

Экономическая правда.