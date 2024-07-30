Минфин хочет облагать налогом посылки стоимостью до 150 евро: в пределах лимита у нас завозят все

Министр финансов считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему завоза товаров.

Об этом сообщает Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". Условно говоря, в пределах лимита 150 евро необлагаемой стоимости товара у нас завозят все.

"Эта проблема значительно больше, чем просто нежелание платить незначительные налоги при импорте. Достаточно поинтересоваться, как работает интернет-торговля: как зарегистрированы бизнесы, сколько налогов платят, каким образом импортируют и платят ли импортный НДС", - сказал Марченко.

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Большинство продавцов работают как субъекты упрощенной системы налогообложения и даже при оборотах в сотни миллионов гривен платят только единый налог 5%.

"Но у нас, как правило, даже если импортная продукция стоит 300 евро, то декларируется 150 евро, чтобы вообще не платить налоги. Я уже не говорю о том, что таким образом разбивают целые партии товаров. Это та лазейка, которую мы считаем нужным закрыть", – сказал Марченко.

По статистике за 2023 год без налогов в Украину завезли 51,5 млн единиц международных почтовых отправлений. В среднем получается, что каждый украинец получил две посылки за год.

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"При этом никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн посылок. Задайте себе вопрос, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где их производят? Потому что с этих товаров не уплачены налоги", – сказал министр.

Он добавил, что понимает непопулярность этой инициативы, но настаивает: аргументы министерства достаточно обоснованы для уменьшения необлагаемого лимита.

Напомним:

Новый проект Закона об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику.

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