Торговельна "війна": ЄС має намір оподатковувати дрібні посилки з Китаю

ЄС хоче запровадити ввізне мито на всі товари з китайських "Temu", "Aliexpress" та "Shein".

Про це повідомляє Financial Times.

Європейська комісія має намір скасувати поріг у 150 євро, нижче якого імпортні товари звільняються від митних зборів.

Зазначається, що це має на меті зупинити сплеск того, що в ЄС називають неякісними товарами, які надходять з Китаю.

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В повідомленні йдеться, що основними платформами, на які спрямовані ці заходи, є китайські онлайн-майданчики "Temu" і "AliExpress", а також роздрібна мережа магазинів одягу "Shein".

За даними Єврокомісії, минулого року до ЄС було ввезено 2,3 млрд товарів вартістю нижче безмитного порогу в 150 євро.

Імпорт товарів електронної комерції більш ніж подвоївся в порівнянні з минулим роком, перевищивши 350 000 товарів у квітні – або майже дві поставки на одне домогосподарство.

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Ці положення застосовуватимуться до будь-якого інтернет-магазину, який доставляє товари клієнтам з ЄС безпосередньо з-за меж блоку. Американська компанія Amazon зазвичай використовує продавців, що базуються в Європі.

Іншим можливим заходом може стати обов'язкова реєстрація великих платформ для сплати ПДВ онлайн, незалежно від їхньої вартості.

З 2021 року посилки, що надсилаються компаніям з ЄС, вже сплачують ПДВ незалежно від їхньої вартості, але вони не обкладаються митом.

Повідомляється, що досягти згоди країн ЄС може бути складно, враховуючи, що новий режим збільшить навантаження на митників, які і так перевантажені роботою.

Кількість небезпечних продуктів з Китаю, про які повідомили країни ЄС, зросла більш ніж на 50% з 2022 по 2023 рік до понад 3400. Косметика, іграшки, електроприлади та одяг були серед товарів з найбільшою кількістю проблем з безпекою.

Нагадаємо:

Очікується, що цього року під виняток оподаткування США потраплять понад 1,4 млрд посилок на суму 66 млрд дол, порівняно з 500 млн у 2019 році.

Щоб протистояти китайським сервісам Temu та Shein, американський Amazon планує створити свій сервіс доставки товарів з Китаю.