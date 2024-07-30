Нефть продолжает дешеветь после обвала цен

Цены на нефть в мире умеренно опускаются 30 июля после резкого снижения днем ранее.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть упали во вторник, продолжив предыдущее падение на фоне беспокойства относительно спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, в то время, как рынок отверг риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 40 центов, или на 0,5%, до 79,38 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть подешевели на 43 цента, или на 0,6%, до 75,38 долл за баррель.

Реклама:

Сообщается, что ряд неутешительных экономических новостей из Китая недавно потряс рынки. Производственная активность в Китае, вероятно, сократилась на третий месяц в июле.

Рынок наблюдает за предстоящим заседанием высшего руководящего органа Китая, Политбюро, которое должно состояться на этой неделе, и на котором может быть принято решение о дальнейшей поддержке экономической политики.

Но ожидания ограничены после того, как Третий Пленум, ключевая политическая встреча в середине июля, в основном подтвердил существующие цели экономической политики и не смог улучшить рыночные настроения.

Реклама:

Отмечается, что нефть упала на 2% на предыдущей торговой сессии после того, как Израиль дал понять, что его ответ на ракетный удар Хезболлы по оккупированным Израилем Голанских высотах в субботу будет рассчитан таким образом, чтобы избежать втягивания Ближнего Востока в полномасштабную войну.

Напомним:

Цены на нефть несколько выросли в пятницу, но остаются на пути снижения третью неделю подряд.

Нефть падает в цене из-за переговоров о прекращении огня на Ближнем Востоке и опасений относительно спроса в Китае.