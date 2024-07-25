Ціни на нафту у світі падають: які причини

Нафта падає в ціні через переговори про припинення вогню на Близькому Сході та побоювання щодо попиту в Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що ціни на нафту знизилися. Оскільки занепокоєння щодо слабкого попиту в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, і очікування швидкого укладення угоди про припинення вогню на Близькому Сході зупинили ріст цін.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на вересень впали на 59 центів, або на 0,7%, до 81,12 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI на вересень впали на 61 цент, або на 0,8%, до 76,98 дол за барель.

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Зазначається, що цього року імпорт нафти та переробка нафти в Китаї були нижчими, ніж у 2023 році, через слабший попит на паливо на тлі повільного економічного зростання.

Падіння фондових ринків США також знизило апетит трейдерів до ризику. Всі три основні індекси Уолл-стріт знизилися в середу.

На Близькому Сході зусилля з досягнення угоди про припинення вогню для припинення війни в секторі Газа між Ізраїлем і бойовиками угруповання ХАМАС в рамках плану, викладеного президентом США Джо Байденом в травні за посередництва Єгипту і Катару, набрали обертів за останній місяць.

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Очікується, що Федеральна резервна система США знизить ставки лише двічі цього року - у вересні та грудні, оскільки стійкий споживчий попит у США вимагає обережного підходу, попри послаблення інфляції.

Зниження відсоткових ставок має стимулювати економічне зростання, що призведе до збільшення споживання нафти.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли, перервавши три сесії падіння поспіль, оскільки скорочення запасів нафти в США і ризики поставок через лісові пожежі в Канаді сприяли підвищенню цін.

Танкер "Віктор Бакаєв" перевозить нафту до Китаю з Балтики, перевіряючи санкції країн "Великої сімки", які намагаються обмежити нафтовий флот РФ.