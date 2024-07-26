Ціни на нафту знижуються третій тиждень поспіль: причини

Ціни на нафту дещо зросли в п'ятницю, але залишаються на шляху зниження третій тиждень поспіль.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси нафти марки Brent зросли на 12 центів, або на 0,2%, до 82,49 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) на вересень зросли на 13 центів, або на 0,2%, до 78,41 долза барель.

Зростання у п'ятницю та четвер, яке відбулося в основному завдяки даним, що показали, що економіка США зростала швидше, ніж очікувалося, у другому кварталі, було затьмарене більш широким падінням протягом останніх тижнів.

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Зазначається, що за останні 3 тижні бенчмарки впали приблизно на 5%. Нафта марки Brent цього тижня торгується з незначним зниженням, тоді як WTI впала більш ніж на 2%.

Китайські дані цього тижня показали, що видимий попит на нафту в Китаї впав на 8,1% до 13,66 млн барелів на добу в червні, що викликало занепокоєння щодо споживання.

Повідомляється, що також на ціни вплинули надії на закінчення війни в Газі.

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Віцепрезидент США Камала Гарріс у четвер тиснула на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, щоб той допоміг укласти угоду про припинення вогню, яка б полегшила страждання палестинського цивільного населення.

Припинення вогню в Газі було предметом переговорів протягом декількох місяців. Американські чиновники вважають, що сторони як ніколи близькі до угоди про шеститижневе припинення вогню в обмін на звільнення Хамасом жінок, хворих, літніх людей і поранених заручників.

Нагадаємо:

Нафта падає в ціні через переговори про припинення вогню на Близькому Сході та побоювання щодо попиту в Китаї.