"Нафтогаз" запустил мощную скважину: дает сотни тысяч кубометров газа ежесуточно
Специалисты "Укргаздобычи" запустили высокодебитную скважину, которая дает 274 тыс. куб. м газа ежесуточно.
Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".
"Введение в работу новой скважины увеличило суточную добычу голубого топлива на месторождении на 17%", - сказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.
В компании подчеркнули, что особенностью нового объекта является то, что плановый забой (самая низкая точка ствола скважины - ЭП) расположен непосредственно под населенным пунктом.
"Пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям. Специалисты "Укрбургаза" решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с отходом забоя более 1300 метров", - отметил и.о. главы "Укргаздобычи" Сергей Лагно.
Напомним:
НАК "Нафтогаз Украины" осуществила обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.
НАК "Нафтогаз Украины" не будет продлевать соглашение о транзите российского газа, сейчас идет поиск альтернативных решений для поддержания работы украинской газотранспортной системы.
"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.
Экономическая правда.