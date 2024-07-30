"Нафтогаз" запустил мощную скважину: дает сотни тысяч кубометров газа ежесуточно

Специалисты "Укргаздобычи" запустили высокодебитную скважину, которая дает 274 тыс. куб. м газа ежесуточно.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

"Введение в работу новой скважины увеличило суточную добычу голубого топлива на месторождении на 17%", - сказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

В компании подчеркнули, что особенностью нового объекта является то, что плановый забой (самая низкая точка ствола скважины - ЭП) расположен непосредственно под населенным пунктом.

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"Пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям. Специалисты "Укрбургаза" решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с отходом забоя более 1300 метров", - отметил и.о. главы "Укргаздобычи" Сергей Лагно.

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" осуществила обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.

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НАК "Нафтогаз Украины" не будет продлевать соглашение о транзите российского газа, сейчас идет поиск альтернативных решений для поддержания работы украинской газотранспортной системы.

"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.

Экономическая правда.