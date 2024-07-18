Україна не продовжуватиме транзитну угоду з "Газпромом" - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" не продовжуватиме угоду про транзит російського газу, зараз іде пошук альтернативних рішень для підтримки роботи української газотранспортної системи.

Про це в інтерв'ю виданню Liga.net заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Я можу чітко вам сказати, що Нафтогаз не продовжуватиме транзитну угоду з компанією "Газпром". Перемовини ми не ведемо і не плануємо вести", - сказав Чернишов.

За його словами, транзитом через Україну зараз проходить тільки 4% від усієї потреби європейських країн у газі.

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"Насправді ми шукаємо альтернативні рішення. Наприклад, на нас виходили бізнеси із Азербайджану. Зокрема, компанія Socar. Але зараз поки немає готового рішення. І про це рано говорити", - додав Чернишов.

Нагадаємо:

Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни.

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Договір на постачання російського газу до ЄС через Україну завершується, що викликає дискусії в Європі щодо можливого продовження постачання або пошуку альтернативи.

Економічна правда.