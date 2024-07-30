Бойко: следующие три месяца могут пройти с минимальными ограничениями света

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина могут пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в телеэфире.

По его словам, благодаря погоде и снижению температуры генерирующей электроэнергии в системе стало больше и сейчас Украина находится в относительном энергобалансе.

"Если не будет внешних воздействий, мы в этом балансе должны прожить следующие три месяца. Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут иметь незначительный характер", - заявил Бойко.

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Он подчеркнул, что сейчас все движется в сторону тех оценок, которые давали энергетики в мае.

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Восстановить все энергообъекты до начала отопительного сезона, которые повредили россияне, не удастся.

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Компания ДТЭК до октября планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов весной этого года.

Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму.

Экономическая правда.