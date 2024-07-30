Бойко: следующие три месяца могут пройти с минимальными ограничениями света
При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина могут пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.
Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в телеэфире.
По его словам, благодаря погоде и снижению температуры генерирующей электроэнергии в системе стало больше и сейчас Украина находится в относительном энергобалансе.
"Если не будет внешних воздействий, мы в этом балансе должны прожить следующие три месяца. Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут иметь незначительный характер", - заявил Бойко.
Он подчеркнул, что сейчас все движется в сторону тех оценок, которые давали энергетики в мае.
Напомним:
Восстановить все энергообъекты до начала отопительного сезона, которые повредили россияне, не удастся.
Компания ДТЭК до октября планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов весной этого года.
Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму.
Экономическая правда.