Відновити усі енергооб'єкти до зими, що були пошкоджені росіянами, не вийде - Бойко

Відновити усі енергооб'єкти до початку опалювального сезону, які пошкодили росіяни, не вдасться.

Про це повідомив член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

"Цілком очевидно, що відновити у повному обсязі те, що було пошкоджено чи знищено, до опалювального періоду не вдасться", - заявив він.

За словами енергетика, підготовка до зими суттєво відрізняється від того, що було два роки тому, бо масштаби руйнувань енергетики колосальні.

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"По деяких об'єктах я досі не можу пояснити, як там працює те обладнання. Але по багатьох станціях, які зазнали численних уражень, частину обладнання вдалося повернути у роботу", - додав він.

Нагадаємо:

Компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

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Економічна правда.