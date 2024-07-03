В Украине строят не более 20% от "гигаватта Зеленского"

По подсчетам ЭП, сейчас украинские города строят не более 20% от заявленного президентом Украины Владимиром Зеленским 1 ГВт маневровых мощностей.

Подробнее читайте в проекте ЭП Weekly Charts.

Всего ЭП насчитала около 150 проектов строительства и установки когенерационных установок, которые способны помочь городам поддержать работу критической инфраструктуры зимой. В среднем речь идет о 1,5 МВт каждая, хотя есть и более мощные.

Еще около 100 проектов - ремонты старых и маломощных установок (преимущественно 0,5-0,6 МВт) в местных котельных и облэнерго.

Реклама:

Большинство проектов по установке установок в разных городах начали готовить еще в конце 2023 года. Тогда стало известно, что USAID поможет Украине около 100 маневровыми станциями.

Второй пик - конец весны 2024 года, в первую очередь благодаря активизации работы в Киеве. Всего речь идет о 15 установках общей мощностью 60,5 МВт. Еще добавится 54 МВт благодаря мощной установке, которую Киеву подарило ООН.

На втором месте по темпам развития когенерации - Харьков. Всего, по подсчетам ЭП, речь может идти не менее чем о 30 МВт маневровой мощности.

Реклама:

Если посчитать все вместе, то речь может идти об установке дополнительных 200 МВт маневровой генерации или лишь пятую часть от обещанного Зеленским гигаватта.

Читайте подробнее и с интересной инфографикой: Где в Украине зимовать

О возможности "гигаватта Зеленского" здесь: Гигаватт Зеленского. Реальны ли планы строительства маневровой генерации к зиме

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы.

С начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.

Ранее сообщалось, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Экономическая правда.