В Японии зафиксировали рекордное количество индивидуальных акционеров

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Количество индивидуальных акционеров компаний, акции которых торгуются на фондовых биржах Японии, выросло на 4,62 миллиона по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает The Japan Times.

Количество индивидуальных акционеров в Японии выросло до рекордных 74,45 миллиона в 2023 финансовом году.

Сообщается, что количество акционеров-физических лиц в стране растет уже 10-й год подряд.

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Около 2,47 миллиона физических лиц стали акционерами компаний, которые провели дробление акций, в том числе 1,06 миллиона акций компании NTT, которая осуществила дробление 25 к 1, и примерно по 110 000 у оператора токийского курорта Диснея Oriental Land и торгового дома Mitsubishi Corp.

Новая программа Nippon Individual Savings Account (NISA) по освобождению от уплаты налогов для инвесторов, владеющих небольшими пакетами акций, которая стартовала в январе, также способствовала увеличению количества индивидуальных инвесторов.

Акции на сумму 170,48 трлн иен (1,05 трлн долл) находились в собственности физических лиц, что примерно на 30% больше, чем в предыдущем году, и также является самым высоким показателем за всю историю.

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Акции иностранных юридических лиц, которые обусловили высокие цены на акции, выросли примерно на 40% до 320,47 трлн иен. Они владеют 31,8% акций, торгуемых на бирже, в стоимостном выражении.

Напомним:

Йена упала до самого низкого уровня с 1986 года по отношению к доллару, сохраняя бдительность валютных рынков относительно любых признаков вмешательства со стороны японских властей, чтобы повысить курс валюты.

За последнее десятилетие расходы иностранных посетителей Японии выросли в пять раз и стали второй по величине категорией экспорта Японии, обогнав электронику и сталь.