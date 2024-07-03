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Доходы России от продажи нефти выросли почти на 50% в июне

Среда, 3 июля 2024, 18:26 - Артур Крыжный

Государственные доходы России от нефтяной отрасли в июне были почти на 50% выше, чем годом ранее, поскольку национальные производители адаптировались к международным санкциям и получили более высокие цены на экспортную нефть.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Налоги, связанные с нефтью, подскочили до 6,7 миллиарда долларов в прошлом месяце по сравнению с 4,5 миллиарда долларов в июне 2023 года, согласно подсчетам Bloomberg. Общие доходы от нефтегазовой отрасли выросли на 41% до 746,6 миллиарда рублей, сообщили в министерстве.

Рост произошел на фоне повышения цен на нефть марки Urals, ключевой экспортной смеси России, а также ослабления рубля. Министерство финансов рассчитало июньские налоги, исходя из цены нефти Urals в 67,37 долларов за баррель, по сравнению с 53,50 долларов год назад.

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В то же время, российская валюта обесценилась на 15% в расчетном налоговом периоде по сравнению с прошлым годом до 90,88 за доллар США, что способствовало увеличению поступлений в бюджет.

Напомним:

Поступления от продажи нефти и газа России выросли примерно на 41% в годовом исчислении в первом полугодии - до 65,12 миллиарда долларов. Все благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля.

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Недельный экспорт российской нефти подскочил до наибольшего уровня с марта после завершения технического обслуживания на основных экспортных терминалах.

Экономическая правда.

Россия нефть доходы
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