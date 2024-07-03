Нефтедобыча РФ остается зависимой от иностранного оборудования
Сейчас российским нефтедобывающим компаниям не хватает около 200 позиций оборудования.
Об этом сообщает The Moskow Times.
Российская нефтяная отрасль, которая обеспечивает половину всей экспортной выручки экономики и около трети доходов федерального бюджета, остается зависимой от иностранного оборудования.
Сообщается, что сейчас нефтяникам не хватает около 200 позиций различного оборудования.
Это примерно 14% от 1400 единиц различной техники и оборудования, которое, необходимо для того, чтобы нефть найти, добыть и переработать.
Чтобы устранить эту зависимость и разработать отечественные аналоги импортных технологий, нужно минимум три года и триллион рублей, сообщил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.
"Мы ставим перед собой задачу до 2027 года этот дефицит устранить, что касается оборудования", – отметил Дюков.
Сегодня для подъема на поверхность одного и того же объема нефти промышленникам в Западной Сибири приходится бурить в десять раз больше скважин, чем, например, в 2015 году, а добыча все равно падает.
Отмечается, что давно введенные в эксплуатацию скважины доведены до такого состояния усиленной закачкой воды, что на выходе получают жидкость, которая содержит не более 5% нефти
Напомним:
Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ПАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте.
Используя лазейку в санкциях, Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует ее в ЕС, принося России миллиардные прибыли.
С начала октября США ужесточили санкции против широкого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, стоят без дела.