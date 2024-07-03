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Сейчас российским нефтедобывающим компаниям не хватает около 200 позиций оборудования.

Об этом сообщает The Moskow Times.

Российская нефтяная отрасль, которая обеспечивает половину всей экспортной выручки экономики и около трети доходов федерального бюджета, остается зависимой от иностранного оборудования.

Сообщается, что сейчас нефтяникам не хватает около 200 позиций различного оборудования.

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Это примерно 14% от 1400 единиц различной техники и оборудования, которое, необходимо для того, чтобы нефть найти, добыть и переработать.

Чтобы устранить эту зависимость и разработать отечественные аналоги импортных технологий, нужно минимум три года и триллион рублей, сообщил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы ставим перед собой задачу до 2027 года этот дефицит устранить, что касается оборудования", – отметил Дюков.

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Сегодня для подъема на поверхность одного и того же объема нефти промышленникам в Западной Сибири приходится бурить в десять раз больше скважин, чем, например, в 2015 году, а добыча все равно падает.

Отмечается, что давно введенные в эксплуатацию скважины доведены до такого состояния усиленной закачкой воды, что на выходе получают жидкость, которая содержит не более 5% нефти

Напомним:

Добыча нефти в России будет оставаться стабильной в течение следующих пяти лет, несмотря на международные санкции, поскольку государственная компания ПАО "Роснефть" начинает добычу на новом крупном арктическом проекте.

Используя лазейку в санкциях, Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует ее в ЕС, принося России миллиардные прибыли.

С начала октября США ужесточили санкции против широкого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, стоят без дела.