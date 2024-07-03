Украина обсуждает транзит азербайджанского газа в ЕС вместо российского

Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, поскольку стремится сохранить свою роль транзитной страны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет агентство Bloomberg.

Соглашение о замене российского газа азербайджанскими поставками является "одним из предложений", которые сейчас обсуждаются, сказал Зеленский. "Этим сейчас занимаются чиновники".

Европа пытается отвыкнуть от российского газа после вторжения Москвы, но некоторые европейские страны продолжают получать его через трубопровод, который пересекает Украину. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года, а поскольку война все еще продолжается, многие наблюдатели рынка ожидают, что газовые потоки прекратятся.

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"Сейчас рассматриваются альтернативные шаги относительно того, как мы можем использовать трубопровод с другим поставщиком газа, другой страной. Переговоры ведутся", - сказал Зеленский. "Мы не хотим продолжать газовый контракт с Российской Федерацией. Мы не хотим, чтобы они зарабатывали здесь деньги".

Европейские базовые цены на газ снизились после заявления президента, продолжив дневные потери ниже 33 евро за мегаватт-час.

Действующее соглашение между украинской государственной энергетической компанией НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" было подписано в 2019 году. В прошлом месяце агентство Bloomberg News впервые сообщило о том, что европейские чиновники ведут переговоры о продлении поставок газа через Украину.

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Напомним:

Договор на поставку российского газа в ЕС через Украину завершается, что вызывает дискуссии в Европе относительно возможного продолжения поставок или поиска альтернативы.

Срок действия соглашения о транзите российского газа в ЕС истекает в конце этого года и представители европейского правительства ведут переговоры с Украиной относительно подачи газа в следующем году. Один из вариантов - закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу.

Экономическая правда.