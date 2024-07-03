Некоторые страны ЕС склонны к продолжению транзита газа из России через Украину - СМИ

Договор на поставку российского газа в ЕС через Украину завершается, что вызывает дискуссии в Европе относительно возможного продолжения поставок или поиска альтернативы.

Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

После завершения договора 31 декабря 2024 года поставки российского газа через Украину могут прекратиться, что раскрывает противоречия в Европе. С одной стороны, это шанс уменьшить зависимость от российского газа, с другой - некоторые страны ЕС выступают за продолжение поставок.

Австрия, например, весной получила более 80 процентов своего газового импорта из России. Венгрия, Словакия и Чехия также все еще в значительной степени зависят от российского газа.

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"В тех странах, которые продолжают получать газ через Украину, все еще есть сильные сторонники импорта газа из России. Растут опасения, что часть ЕС сейчас ведет переговоры не о прекращении транзита через Украину вообще, а о хитростях, с помощью которых они могут замаскировано продолжить транзит", - пишет издание.

Европейский Союз имеет политическую цель полностью отказаться от российского газа к 2027 году, но в некоторых странах до сих пор есть сильные сторонники импорта газа из России.

Как пишет Handelsblatt, в качестве одного из вариантов предлагается заключить новый контракт между "Газпромом" и европейским энергетическим предприятием, которое будет покупать газ на российско-украинской границе, направлять его в ЕС и платить "Оператору газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) за транзит.

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Второй вариант, по данным Handelsblatt, предусматривает наращивание поставок газа из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Однако, отмечает издание, этот путь и так загружен, у Баку нет возможности прокачивать через него больше топлива, а расширение возможностей займет время.

Поэтому европейским странам пришлось бы договариваться о поставках азербайджанского газа через Украину, что, в свою очередь, снова подразумевало бы привлечение РФ к схеме поставок топлива.

Напомним:

Срок действия соглашения о транзите российского газа в ЕС истекает в конце этого года и представители европейского правительства ведут переговоры с Украиной относительно подачи газа в следующем году. Один из вариантов - закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу.

Экономическая правда.