ЄС обговорює з Україною транзит газу з Азербайджану замість російського

Термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Європа намагається відвикнути від російського газу, але кілька східноєвропейських країн продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Угода, яка покриває цю транзитну схему, закінчується наприкінці цього року. А в умовах війни, що триває, більшість спостерігачів ринку очікують, що постачання газу нарешті припиниться", - пише агентство.

З огляду на це, представники європейського уряду та компаній ведуть переговори з колегами в Україні про те, як забезпечити подачу газу наступного року.

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Один із варіантів, який обговорювався, полягає в тому, щоб європейські компанії купували та закачували газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи. Така домовленість дозволить Європі уникнути труднощів, повʼязаних із купівлею російського газу в той час, коли вона намагається обмежити доходи Москви.

Ідея набирає обертів, оскільки стає зрозуміло, що Україна була б у виграші. Доходи від транзиту склали близько 1 мільярда доларів у 2021 році.

Існують також побоювання, що трубопроводи, що вийшли з використання, можуть стати військовими цілями або прийти в непридатність, відновлення яких коштуватиме дорого.

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"Україна має неймовірну інфраструктуру транзиту та зберігання газу, яку слід використовувати, і Україна схильна використати цю інфраструктуру, бо вона приносить багато переваг",– сказав очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов

Він виключив будь-які плани, які передбачають співпрацю з російським ПАТ "Газпром", і заявив, що постачання газу з Азербайджану "може мати якесь майбутнє". Азербайджан уже використовує свій трубопровід до Європи на повну потужність.

Економічна правда.