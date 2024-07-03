В Telegram разрешат публиковать платный контент
В приложении Telegram появится возможность публиковать платные фото и видео.
Об этом сообщает пресс-служба Telegram.
В прошлом месяце Telegram запустил цифровую валюту под названием Stars для использования в приложении. Сейчас компания расширяет сферу ее использования на платный контент.
Сообщается, что для просмотра платного контента пользователям надо будет заплатить определенное количество звезд.
Создатели контента могут использовать звезды, чтобы получить вознаграждения в криптовалюте Toncoin, или для рекламы своего канала.
Кроме того, отмечается, что владельцы каналов могут использовать звезды, чтобы получить скидку на рекламу, с помощью которой они могут продвигать свои каналы.
Напомним:
ПриватБанк предлагает предпринимателям продавать товары в рассрочку через Telegram-бота.
Пророссийские группы дезинформации в своей работе пользуются гибкими правилами в Telegram, и власти ЕС мало что могут с этим сделать.