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В Telegram разрешат публиковать платный контент

Среда, 3 июля 2024, 15:37 - Алексей Артемчук

В приложении Telegram появится возможность публиковать платные фото и видео. 

Об этом сообщает пресс-служба Telegram.

В прошлом месяце Telegram запустил цифровую валюту под названием Stars для использования в приложении. Сейчас компания расширяет сферу ее использования на платный контент.

Сообщается, что для просмотра платного контента пользователям надо будет заплатить определенное количество звезд.

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Создатели контента могут использовать звезды, чтобы получить вознаграждения в криптовалюте Toncoin, или для рекламы своего канала.

Кроме того, отмечается, что владельцы каналов могут использовать звезды, чтобы получить скидку на рекламу, с помощью которой они могут продвигать свои каналы.

Напомним:

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ПриватБанк предлагает предпринимателям продавать товары в рассрочку через Telegram-бота.

Пророссийские группы дезинформации в своей работе пользуются гибкими правилами в Telegram, и власти ЕС мало что могут с этим сделать.

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