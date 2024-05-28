ЄС безсилий у боротьбі з фейками в Telegram

Проросійські групи дезінформації у своїй роботі користуються гнучкими правилами в Telegram, і влада ЄС мало що може з цим зробити.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цифровий контент в ЄС регулюється законом про цифрові послуги, що був прийнятий в лютому 2024. Відповідно до нього суворі зобов’язання можна застосувати до платформ із понад 45 мільйонами активних користувачів у Європі. Telegram, за словами його власників, має 41 мільйон.

Для уточнення даних "Європейська комісія повинна провести незалежну оцінку", – зазначає прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Адже з великих платформ ЄС може стягувати штрафи в розмірі до 6% від річних продажів, або заборонити в'їзд до ЄС повторним порушникам. Ці правила охоплюють Meta, YouTube, TikTok, Instagram.

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Менші ж платформи підпадають під юрисдикцію національних агентств. Тобто країни повинні самі про них турбуватись. До прикладу в Бельгії заборонили заклики до насильства чи пошкодження майна в Telegram. За цим наглядають модератори, видаляючи контент, що порушує закони.

Також каналами в Telegram користується російська пропаганда. Відповідно до внутрішньої оцінки ЄС, основні теми зусиль Росії з дезінформації включають війну проти України, конфлікт на Близькому Сході, імміграцію, зміну клімату та майбутні вибори до Європейського парламенту.

За цими п’ятьма темами кількість елементів із неперевірених джерел на всіх платформах зросла більш ніж удвічі до початку травня, порівняно з менш ніж 20 тис одиниць на день на початку року.

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"Майже третина контенту в словацьких акаунтах Telegram походить або безпосередньо взята з різних російських джерел", - сказав колишній директор центру протидії гібридним загрозам Даніель Міло.

Після замаху на дружнього до Росії прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, соціальні мережі переповнилися теоріями змови. Телеграм-канал з майже 50 тис підписників поділився довгим дописом про українську причетність до спроби вбивства, посилаючись на веб-сайт, що маскувався під британський журнал.

Міло вважає, що Telegram відіграє ключову роль у розповсюдженні російських наративів. Адже надає змогу анонімно доносити свої наративи до ширшої аудиторії.

Нагадаємо:

Українські розробники створили платформу, яка за допомогою штучного інтелекту моніторить інформаційне середовище в режимі реального часу. Щодня Mantis Analytics готує для РНБО звіти про інформаційний вплив РФ.