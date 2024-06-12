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Підприємці тепер можуть продавати товари у розстрочку через Telegram-бота від ПриватБанку

Середа, 12 червня 2024, 10:16 - Артур Крижний

ПриватБанк пропонує підприємцям продавати товари у розстрочку через Telegram-бота.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Українські підприємці та малий бізнес можуть продавати свої товари та послуги у розстрочку через бота ПриватБанку @Privat_Invoice_bot", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, щоб продавати товари у розстрочку з "Оплатою частинами", не обов'язково мати фізичний POS-термінал банку чи підключати сервіс інтернет еквайрингу чи інтеграцію з сервісом.

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Підприємці-клієнти ПриватБанку для оформлення оплати товарів у розстрочку з "Оплатою частинами" можуть виставити миттєвий рахунок клієнту прямо з комп'ютера чи смартфона продавця через Telegram-бота. Покупець здійснює покупку в межах доступного йому ліміту кредитування, підтвердженого банком, а оплачує рахунок за допомогою Приват24.

Нагадаємо:

ПриватБанк відкрив можливість українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок "Термінал" до інших застосунків та програмних рішень. 

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У ПриватБанку з’явилась опція персоналізованих знижок і кешбеків від топових українських брендів та компаній в рамках нової програми лояльності "Привіт". 

Економічна правда.

Приватбанк telegram
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