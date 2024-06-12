Підприємці тепер можуть продавати товари у розстрочку через Telegram-бота від ПриватБанку
ПриватБанк пропонує підприємцям продавати товари у розстрочку через Telegram-бота.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
"Українські підприємці та малий бізнес можуть продавати свої товари та послуги у розстрочку через бота ПриватБанку @Privat_Invoice_bot", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, щоб продавати товари у розстрочку з "Оплатою частинами", не обов'язково мати фізичний POS-термінал банку чи підключати сервіс інтернет еквайрингу чи інтеграцію з сервісом.
Підприємці-клієнти ПриватБанку для оформлення оплати товарів у розстрочку з "Оплатою частинами" можуть виставити миттєвий рахунок клієнту прямо з комп'ютера чи смартфона продавця через Telegram-бота. Покупець здійснює покупку в межах доступного йому ліміту кредитування, підтвердженого банком, а оплачує рахунок за допомогою Приват24.
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Економічна правда.