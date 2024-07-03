Вице-спикер: правительство должно обеспечить хотя бы небольшой рост минимальных соцстандартов 

Верховная рада должна предметно обсудить замораживание соцстандартов, предложенное Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Об этом заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

"Согласна с коллегами - это слишком жесткий подход в то время, как растут тарифы на электроэнергию для населения и цены на все самое необходимое. Государство должно поддерживать тех, кто остается в стране и мотивировать возвращаться из-за границы всех, кто хочет приобщиться к послевоенному восстановлению и восстановлению", - написала Елена Кондратюк в Фейсбук.

По ее мнению, такая социальная политика не дает людям никакой надежды на лучшее и только усиливает уныние.

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"Правительство должно найти возможности обеспечить хотя бы небольшой рост прожиточного минимума и минимальной зарплаты, который по крайней мере покроет ожидаемую инфляцию в 2025-26 годах", - считает вице-спикер.

Напомним:

28 июня правительство приняло Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы.

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Среди прочего она предусматривает замораживание социальных стандартов (минимальная зарплата - 8000 тыс. грн, прожиточный минимум - 2920 грн).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает замораживание минимальных соцстандартов до 2028 года чрезмерно жесткой мерой.

Экономическая правда