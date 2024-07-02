Гетманцев вважає заморожування мінімальних соцстандартів до 2028 надмірно жорстким заходом

Заморожування мінімальних соціальних стандартів у 2025-2027 рр. (прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати) на рівні 2024 року, що передбачає Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, надмірно жорсткий захід.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції.

У таких умовах не зовсім реалістичним виглядає як мінімум завдання повернення з-за кордону мігрантів", - написав Гетманцев у Telegram.

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На його думку, це питання обов’язково буде продискутоване у парламенті.

"Ми дамо свої оцінки і пропозиції", - додав Гетманцев.

Нагадаємо:

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28 червня уряд ухвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.

Серед іншого вона передбачає заморожування соціальних стандартів (мінімальна зарплата – 8000 тис. грн., прожитковий мінімум - 2920 грн).

Економічна правда