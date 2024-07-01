Бюджетна декларація 2025-2027: 340 мільярдів додаткових податків, відновлення Дорожнього фонду

Бюджетна декларація на 2025-2027 рр., яка була схвалена урядом у пʼятницю 28 червня, передбачає розроблення додаткового пакета заходів по податкам, відновлення Дорожнього фонду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на Бюджетну декларацію на 2025-2027 рр., яку він опублікував у себе в телеграм каналі.

"По податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025— 2027 роки в обсязі близько +340 млрд. грн щороку. Ще раз - кожен рік плюс 340.

Хочуть відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.", - поінформував народний депутат.

Реклама:

Він також зазначив, що мінімальна заробітна плата у 2025 буде 8000 грн.

Железняк також поінформував про деякі показники, зокрема:

Курс гривні:

Реклама:

2025: 45 грн/дол

2026: 46,5 грн/дол

2027: 46,4 грн/дол

Видатки на безпеку та оборону:

2025: 2,2 трлн грн

2026: 1,6 трлн грн

2027: 1,5 трлн грн

Депутат також додав, що по закону, Бюджетну деклараціюна 2025-2027 рр. мали подати у Раду ще місяць тому. Але перенесли через консультації з донорами (тому і схвалили в день засідання МВФ).

Економічна правда